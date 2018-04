Peut-on (encore) rire de tout ? On a posé la question à des humoristes

Islamiste", "Dieudonné de Macron", "faux clown et vrai danger"... Depuis quelques mois, lorsque le nom de Yassine Belattar est cité, c'est davantage pour ses polémiques que pour ses vannes. Le 25 mars, Valeurs actuelles le surnommait le "Dieudonné du président" en réponse à sa nomination au Conseil national des villes par Emmanuel Macron. Dix jours plus tôt, dans une tribune publiée dans Marianne, Céline Pina, ancienne du Printemps républicain, affirmait que le trentenaire était proche des Frères musulmans. Trois mois plus tôt, le même magazine le qualifiait déjà de "faux clown".

A première vue, on pourrait penser que l'humoriste de 35 ans l'a bien cherché, à force de s'emparer de sujets brûlants dans ses spectacles – le rapport des hommes à la religion, les attentats, la laïcité, etc. – et de se montrer volontairement proche de personnalités politiques – François Hollande ou Ségolène Royal, qu'il a soutenus durant leur campagne. Yassine Belattar provoque de la confusion, de la méfiance. Mais il assume.

Rencontré en janvier, au théâtre de Dix heures dans le quartier de Pigalle à Paris, il soupirait déjà à l'évocation des critiques et préférait revenir à ce qui l'importe : écrire, "dire des choses, interroger" par le rire. La silhouette ronde, les yeux noisette, le nâtif de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) aborde dans son dernier spectacle, Ingérable, tout ce qui crispe la France en 2018 : les jihadistes, les musulmans, les banlieues, les attentats, être Charlie ou ne pas l'être, être français...

Sur scène, il provoque : il affirme ne "pas être Charlie" ou que "les Kouachi ne sont pas terroristes"... avant d'enchaîner après un silence volontairement gênant, "ce sont des assassins, pas des terroristes. Carlos était terroriste. Il y a un budget, un truc. (...) Eux, ils ont attaqué le 10 de la rue, ils sont arrivés au 12, pas du tout terroristes !" Il s'attaque aussi à l'expression "musulman modéré". "Quel concept de merde ! C'est un mec qui fait pas cinq prières par jour, mais deux et demi ? C'est un mec qui mange pas de porc, mais du sanglier ?"

Evidemment, aborder de tels sujets nécessite "une confiance en soi, une légitimité, suppose-t-il, la voix posée. Le fait que je sois musulman m’autorise peut-être à être plus précis, aller plus loin dans mes blagues concernant les musulmans, tout comme le fait que je vienne de banlieue pour parler de ce sujet." Contrairement à ses prédécesseurs Smaïn et Jamel Debbouze, l'animateur des "30 Glorieuses" sur Radio Nova aspire à changer de registre. Pour lui, l'archétype du stand-upper noir ou arabe qui "raconte son enfance et fait l’accent de son père" est révolu. L'humoriste veut parler de société comme n'importe quel comique. "Je n’accepterais pas que ma génération laisse les sujets sulfureux à Dieudonné et Eric Zemmour", lance-t-il.

Il ne fait pas non plus partie de ceux qui revendiquent de pouvoir rire de tout au nom de la liberté d'expression. "Elle a bon dos la liberté d'expression. On lui fait dire ce qu'on veut, mais la période change, ce n'est pas une restriction mais une évolution d’écriture. Est-ce qu'on écrit de la même manière en 1983 et en 2017 ? Non et c’est normal, tranche-t-il. Pareil, c'est compliqué de vanner des femmes au moment même où elles demandent à être payées comme des hommes. Et puis, vanner les femmes, c'est l'art du pauvre."