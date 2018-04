On connaît l'âge de l'idole de Shigir : 11 600 ans, soit l'une des plus anciennes œuvres d'art du monde

Une nouvelle étude, publiée par la revue "Antiquity" a permis de dater plus précisément la création de cette statue de bois.

Shigir a traversé les millénaires. Découverte par des chercheurs d'or en 1894, la statue de bois, connue comme l'idole de Shigir, a été datée avec davantage de précision, dans une enquête publiée par la revue Antiquity. Son âge ? 11 600 ans.

L'idole de Shigir, le 24 juin 2014 à Iekaterinbourg (Russie). (PAVEL LISITSYN / RIA NOVOSTI / AFP)

Une première enquête, réalisée dans les années 1990 avait estimé que la création de la statue remontait à environ 9 000 ans. C'est en fait bien plus, faisant ainsi de cette œuvre d'art, l'une des plus anciennes du monde. A titre de comparaison, les grandes pyramides de Gizeh en Égypte sont... deux fois plus récentes !

"C’est un chef-d’œuvre"

L'enquête explique aussi que l'idole de Shigir, de 2,80 mètres, a été fabriquée à partir d'un seul et même morceau de bois. "C’est un chef-d’œuvre, porteur d’une valeur émotionnelle et d’une force gigantesques. C’est une sculpture unique, il n’y a rien d’autre dans le monde comme ça", explique Mikhaïl Zhilin, auteur de l’étude et professeur à l’Institut d’archéologie de l’Académie des sciences de Russie, cité par Ouest France.