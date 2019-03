"Oh baby, baby"… Les tubes de Britney Spears bientôt dans une comédie musicale

A partir d'octobre, les tubes de la popstar américaine vont retentir dans une comédie musicale intitulée "Once Upon a One More Time". Elle sera d'abord programmée à Chicago, avant de débarquer sur les planches de Broadway à New York.

Capture d'écran du clip "Baby One More Time" de la chanteuse Britney Spears, en 1998. (YOUTUBE)