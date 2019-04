Notre-Dame : un concert de charité à Washington

Le moment était hautement symbolique. Vendredi 26 avril dans la basilique de Washington (États-Unis), l'organiste de Notre-Dame, qui a joué dans la cathédrale parisienne une heure avant l'incendie du lundi 15 avril dernier, avait fait le déplacement jusque dans la capitale américaine pour un exceptionnel concert de soutien. "Je n'ai pas eu le courage de retourner à Notre-Dame, rien que la voir dans cet état-là de l'extérieur, c'est encore trop tôt et je n'ai pas souhaité y aller", explique Johann Vexo.

D'autres concerts à travers les États-Unis

C'est l'ambassade de France et la fondation des Amis de Notre-Dame qui ont organisé l'évènement aux États-Unis, où les Américains sont attachés au symbole de la cathédrale. Les spectateurs de ce concert un peu particulier sont donc venus pour aider la cathédrale et plus généralement la France. Tous les dons récoltés durant la soirée iront à la reconstruction de Notre-Dame. Des concerts similaires sont prévus à New York, à La Nouvelle-Orléans et à San Francisco.

