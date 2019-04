Notre-Dame : comment relever le défi de reconstruire en cinq ans ?

Vue du ciel, on mesure l'ampleur des dégâts et des travaux pour rebâtir Notre-Dame en cinq ans, un délai très court. Alors faut-il la reconstruire à l'identique ? Pour aller vite, on pourrait imaginer épurer l'édifice. La cathédrale est un chef-d'oeuvre de l'architecture gothique dont la forme a évolué dans le temps. Est-on obligé de reconstruire la flèche ou, pour gagner du temps, pouvons-nous juste reconstruire la toiture ? Pour respecter les délais, faut-il utiliser de nouveaux matériaux ? La charpente a été détruite aux deux tiers, elle était en bois, faite de poutres datant du XIIIe siècle.

Difficile à reconstruire en cinq ans. La solution selon Jean-Michel Wilmotte, architecte, "faire une charpente métallique qui pèse 50% moins que la charpente en chêne et très très rapide à monter". Impensable pour un autre expert selon qui, sur des bâtiments anciens qui ont une histoire, "on doit réutiliser ses matériaux qui sont à disposition".

A-t-on assez d'artisans ?

Charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierres, ce sont les trois métiers essentiels pour mener à bien la reconstruction. Des savoir-faire dont la France dispose, mais selon les Compagnons du devoir, il manquerait au moins 450 artisans à Paris. L'option est de faire appel à des entreprises en région. Dans tous les cas, il faudra au moins un an pour préparer le chantier avant d'entamer les travaux.

Le JT

Les autres sujets du JT