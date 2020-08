Micheline Banzet-Lawton, partenaire de Maïté dans "La Cuisine des mousquetaires", est morte à 97 ans

Durant plus de 300 émissions, dans les années 1980 et 1990, les deux présentatrices avaient donné goût à la cuisine traditionnelle à la télévision à une heure de grande écoute.

Elle était l'une des figures de la cuisine française à la télévision. Micheline Banzet-Lawton, partenaire de Maïté dans l'émission gastronomique "La Cuisine des mousquetaires", est morte à l'âge de 97 ans, à Bordeaux (Gironde), sa ville d'adoption, a annoncé Sud Ouest mardi 25 août.

Leur émission, diffusée de 1983 à 1997, d'abord sur la chaîne FR3 Aquitaine puis sur le réseau national de France 3, mélangeait recettes du terroir et échanges pleins d'humour. Durant plus de 300 émissions, les deux présentatrices ont donné goût à la cuisine traditionnelle, à une heure de grande écoute.

Outre son amour pour la cuisine, Micheline Banzet-Lawton était aussi une journaliste mélomane qui a participé à la fondation de France Musique. Dans les années 1950 et 1960, elle avait reçu les plus grands de la musique, de Karajan à Maria Callas dont elle a réalisé la dernière interview, rappelle Sud Ouest. Avant la télévision et la radio, Micheline Banzet-Lawton avait étudié la musique au Conservatoire de Paris et était devenue devenue violoniste professionnelle.