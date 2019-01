Lundi sans viande : Isabelle Adjani, Stéphane Bern et 500 célébrités s'engagent

À partir d'aujourd'hui, Isabelle Adjani ou encore Yann Arthus-Bertrand s'engagent. Pour eux, plus de viande ni de poisson le lundi. Une initiative suivie par 500 personnalités. Elles dénoncent notamment la déforestation liée à l'élevage industriel et les risques de cancer associés à une trop forte consommation de viande rouge. Un lundi sans viande, une initiative qui existe déjà dans d'autres pays comme l'Angleterre, où le mouvement est soutenu par Paul McCartney.

Des milliards d'animaux, poissons et crustacés tués

Un acte symbolique qui aurait des avantages pour la planète, pour notre santé et pour la cause animale. Chaque année, 74 milliards d'animaux terrestres sont tués et 1 000 milliards de poissons ou crustacés se retrouvent dans nos assiettes. Avec cet appel à un lundi vert, l'objectif est d'inciter tout un chacun à réduire la viande dans les repas.

