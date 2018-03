Londres : capitale des effets spéciaux

Quel visage aurait la capitale britannique si la cathédrale Saint-Paul était pulvérisée par une météorite ? Vous croyez connaître le Londres d'aujourd'hui et les bords de la Tamise, mais connaissez-vous celui du futur, avec ses nouvelles tours et ses taxis volants ? Tous ces scénarios sont créés derrière les élégantes façades du centre de Londres dans des studios dédiés aux effets spéciaux.

Meilleures formations

"Gardiens de la galaxie", "Indiana Jones", "Star Wars"... de nombreux géants américains d'Hollywood font réaliser leurs effets visuels chez leurs cousins anglais. "Sur les dix derniers Oscars des effets spéciaux, plus de la moitié ont été décernés à des entreprises londoniennes. Plus ça marche ici, plus les réalisateurs reviennent, et ainsi de suite", explique Philip Dobree, PDG de Jellyfish pictures. Les réalisateurs savent aussi que c'est à Londres que l'on trouve les meilleures formations.









Le JT

Les autres sujets du JT