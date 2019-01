Lille : méditation collective au musée des beaux-arts

Le musée des beaux-arts de Lille (Nord) s'est transformé mardi 15 janvier en une salle de méditation géante avec 550 adeptes rassemblés pour cette séance exceptionnelle. "Je pense que quelque part on a besoin d'une espèce de retour aux sources, c'est un retour l'essentiel", explique une adepte. "C'est un temps d'apaisement, d'arrêt sur soi-même, d'écoute de soi. Et on en ressort souvent avec un grand bienfait", confie un autre.

Un rendez-vous jugé trop rare

La séance était ainsi guidée par plusieurs spécialistes de la pleine conscience et du développement personnel. Le cheminement passait aussi par les galeries du musée. Déambuler pieds nus ou en chaussettes, être attentif à ses propres pas, à l'espace, et au ressenti devant les œuvres proposées. "Beaucoup d'émotion. Une forme de quiétude et de calme", exprime une femme devant le tableau d'une Vierge à l'Enfant. Le rendez-vous émotionnel était jugé trop rare par beaucoup de personnes présentes.

Le JT

Les autres sujets du JT