Les ministres Marlène Schiappa et Laura Flessel posent pour la lutte contre l'homophobie

Les photos, prises au moment de leur nomination, ont été dévoilées jeudi.

A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, jeudi 17 mai, Marlène Schiappa et Laura Flessel ont dévoilé deux clichés pris par le photographe Olivier Ciappa "au moment de leur nomination" en 2017. On y voit la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et la ministre des Sports s'enlacer en fermant les yeux.

La lutte contre l’homophobie est un combat que nous poursuivons avec @MarleneSchiappa. Je la félicite également pour le vote sa loi #LoiSchiappa #17mai #homophobie #ExAequo pic.twitter.com/KyL43UQnQj — Laura Flessel (@FlesselLaura) 17 mai 2018

Avec @FlesselLaura nous avons formé un couple au moment de notre nomination au gouvernement il y a 1 an pour l’objectif du grand artiste @OlivierCiappa et ses « Couples de la République » engagés contre les discriminations & pour l’amour

dévoilée aujourd’hui #17mai #LGBT pic.twitter.com/wb5NRoRKJx — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 17 mai 2018

Le photographe Olivier Ciappa entend ainsi combattre la "grande méconnaissance de l'homosexualité", une "vision faussée et fantasmée parfois", rappellent nos confrères de France 3 Pays de la Loire, alors que son exposition intitulée "Les Couples imaginaires" est accueillie au Mans.

Cette série de photographies est composée d'une trentaine de portraits en noir et blanc grand format de couples homosexuels ou familles homoparentales réelles et fictives. Aux côtés de Marlène Schiappa et Laura Flessel, on retrouve ainsi Roselyne Bachelot et Audrey Pulvar, Elie Semoun et Jean-Paul Rouve, Eva Longoria et Lara Fabian, François-Xavier Demaison et Antoine de Caunes...