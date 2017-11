Les artistes composent de moins en moins de chansons tristes (selon une étude américaine)

Les musiques "joyeuses" seraient-elles de retour ? C'est en tout cas ce qu'affirment quatre chercheurs du département informatique de l’université de l’Indiana dans une étude publiée le 15 novembre 2017 par la revue Royal Society Open Science (en anglais). A partir de l'étude des accords et des mots employés dans des milliers de chansons, ces chercheurs ont même pu dater à 2010 la fin d'une période "triste" dans la musique.

Comment sont-ils parvenus à ce résultat ? Les auteurs ont d'abord téléchargé 90 000 morceaux, avec les tablatures et les paroles associées sur le site Ultimate-guitar.com, l’un des sites d’archives musicales les plus fournis au monde, explique Télérama. Grâce à un algorithme, ils ont ensuite pu déterminer quel type et mode d'accords étaient utilisés dans ces chansons.

Les Scandinaves friands de chansons tristes

Même chose pour les paroles, dont les mots utilisés ont été classés en fonction d'une valeur "triste" ou "heureux". Un mot à haute valeur positive, par exemple "vie", obtiendra la note de 9, tandis que "mourir", très négatif, aura celle de 1, précisent Les Inrockuptibles.

Toutes ces données ont enfin été comparées et classées selon la date de sortie de ces chansons et le pays d'origine. Résultat : le nombre de chansons "tristes" est en déclin depuis 2010. Ce sont les pays asiatiques qui sont aussi les champions des chansons "positives", à l'inverse des pays scandinaves qui préfèrent les chansons "tristes"...