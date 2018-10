Les acteurs de "Parker Lewis ne perd jamais" se réunissent à Paris, vingt-cinq ans après la fin de la série

Les épisodes de la série ont été diffusés en France à partir de 1992, présentés par Dorothée sur TF1.

Les fans de la série les reconnaîtront sûrement. Corin Nemec, Billy Jayne, Troy W. Slaten, Abraham Benrubi et Maia Brewton, les cinq acteurs de la série Parker Lewis ne perd jamais, se sont retrouvés à Paris, samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre, à l'occasion du Paris Manga - Sci-Fi Show. Des retrouvailles, vingt-cinq ans après la fin de la série, diffusée aux Etats-Unis entre 1990 et 1993.

Les visiteurs du salon, installé à Paris Expo pour deux jours, ont ainsi pu réaliser des photos et recevoir des dédicaces des cinq comédiens. Ils ont aussi pu assister à une conférence du groupe. L'occasion de se replonger dans les déboires de ces jeunes lycéens, dont les épisodes ont été diffusés en France à partir de 1992, présentés par Dorothée sur TF1. D'autres stars des séries des années 1990 étaient présentes à ce salon, dont Tom Welling, Michael Rosenbaum et Laura Vandervoort, de Smallville.