Le prochain personnage d'animation Pixar sera... une brioche vapeur

Après un rat, un robot, Pixar a décidé de créer un nouveau héros inattendu : une brioche vapeur ! Ce personnage doit faire son apparition dans un court-métrage d’animation projeté avant Les Indestructibles 2, qui doit sortir cet été. Un retour très attendu pour le film d'animation qui avait valu un Oscar au studio appartenant à Disney.

Discover the heart (and tummy)-warming story of Bao, our new short opening in front of #Incredibles2 June 15. pic.twitter.com/DEYVnBVAV8