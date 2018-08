Le Centre Pompidou va rénover ses emblématiques escaliers extérieurs

Trois ascenseurs vont être temporairement installés pour permettre l'accès des visiteurs à Beaubourg.

Quarante ans après leur installation, les emblématiques escaliers extérieurs du Centre Pompidou vont connaître une nouvelle jeunesse. La directrice adjointe du musée d'art moderne annonce au Parisien, vendredi 17 août, que cette "chenille" va être entièrement rénovée d'ici septembre 2019.

"Nous allons remplacer ces dix escalators qui, en plus de 40 ans de service, ont vu passer 250 millions de visiteurs, explique Julia Beurton. Nous allons aussi changer les panneaux vitrés qui seront mieux isolés de façon à éviter l’effet de serre l’été et la condensation l’hiver. Depuis les coursives, les visiteurs retrouveront ainsi cette vue magnifique sur Paris."

Revenir "à l'esprit du bâtiment"

Six portes tournantes vont en outre être installées sur le parvis de Beaubourg, afin d'agrandir l'entrée. L'une de ces portes sera réservée aux personnes se rendant à la Bibliothèque publique d'information, qui n'entreront plus par la rue du Renard. "Conformément à l’idée de Georges Pompidou et de [l'architecte du Centre] Renzo Piano, nous revenons à l’esprit du bâtiment desservi par une chenille qui en est l’artère principale, ajoute Julia Beurton. Tout se fait en lien étroit avec Renzo Piano, avec qui nous continuons à réfléchir à ce monument du XXe siècle."

Les travaux du Centre Pompidou coûteront 19 millions d'euros au ministère de la Culture pour la rénovation de la "chenille", et 2 millions à Beaubourg pour l'agrandissement de l'entrée. Le musée d'art moderne restera ouvert durant la rénovation, qui commencera en octobre. Trois ascenseurs vont être temporairement installés sur le parvis pour permettre aux visiteurs d'accéder aux étages et les entrées s'effectueront par la rue du Renard à partir des vacances de la Toussaint.