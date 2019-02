L'illustrateur Tomi Ungerer, auteur notamment des livres pour enfants "Les Trois Brigands" et "Jean de la Lune", est mort à l'âge de 87 ans

Ses ouvrages, tous publiés en France à L'Ecole des loisirs, ont bercé l'enfance de plusieurs générations.

L’auteur, dessinateur et illustrateur né à Strasbourg (Bas-Rhin) Tomi Ungerer est mort dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 février, à Cork, en Irlande, au domicile de sa fille Aria, ont annoncé Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg en charge de la Culture, et son ancien conseiller, Robert Walter. L'artiste, âgé de 87 ans, est notamment connu pour ses ouvrages de littérature jeunesse comme Les Trois Brigands, Le Géant de Zéralda, Jean de la Lune, Otto, Pas de baiser pour maman, Flix, Le Nuage bleu… Son dernier livre, Ni oui ni non, avait été publié en mars 2018.

Brigand jusqu'au bout, il est reparti rejoindre Jean de la lune sans prévenir

C'est un immense artiste qui vient de nous quitter.

Il incarnait si bien l'histoire complexe de notre région qu'il a fait rayonner dans le monde entier ❤#Tomi pic.twitter.com/rZREDfWInD — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 9 février 2019

Ses ouvrages, tous publiés en France à L'Ecole des loisirs, ont bercé l'enfance de plusieurs générations, et sont devenus des classiques. Grand affichiste, peintre, sculpteur, écrivain, amoureux de la nature et des femmes, il s'est aussi illustré dans le dessin érotique. La plupart de ses œuvres sont aujourd'hui conservés au musée Tomi-Ungerer à Strasbourg.

L'artiste était expatrié en Irlande depuis près de 50 ans. "C’est un pays sans arrogance, sans différence entre classes sociales. Vous pouvez parler avec un chirurgien ou un universitaire comme avec un paysan", déclarait-il à Libération. Il avait été promu fin 2017 commandeur de la Légion d’honneur pour sa contribution au "rayonnement de la France à travers la culture". Tout au long de sa carrière, Tomi Ungerer a reçu de nombreux prix et distinctions en France, en Allemagne et au plan européen, comme le titre d’ambassadeur auprès du Conseil de l’Europe pour l’enfance et l’éducation ou encore, en 1998, le prix Andersen, la plus haute distinction pour un auteur de livre pour enfants.