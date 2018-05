L'écrivain et journaliste américain Tom Wolfe, auteur du "Bûcher des vanités", est mort à l'âge de 87 ans

Il avait popularisé le "nouveau journalisme".

L'écrivain et journaliste américain Tom Wolfe est décédé d'une infection lundi 14 mai dans un hôpital de Manhattan, à New York, a confirmé au New York Times (en anglais) son agent. Tom Wolfe, 87 ans, était l'un des inventeurs du "nouveau journalisme", un style qui fait appel à des techniques littéraires dans la rédaction de non-fiction. Cet auteur de plus d'une dizaine d'essais et de romans, parmi lesquels L'Etoffe des héros (1979) et le Bûcher des vanités (1987), était aussi connu pour son look de dandy au chic démodé.