L'acteur Fabrice Luchini veut entrer à l'Académie française

L'acteur l'a affirmé lors d'un entretien accordé au "Figaro Magazine".

Fabrice Luchini veut devenir un Immortel. L'acteur a affirmé vouloir faire son entrée à l'Académie française, mercredi 31 octobre, lors d'une interview accordée au Figaro Magazine. Il explique que l'idée lui a été soufflée par Jean d'Ormesson, mort en décembre 2017.

"D'autres académiciens comme Valéry Giscard d'Estaing m'ont sollicité à leur tour, raconte Fabrice Luchini. J'ai d'abord argué que je n'étais qu'un saltimbanque, doublé d'un mauvais caractère, mais je crois que je vais me lancer et tenter de me faire élire à l'Académie française."

Quel siège pourrait occuper l'acteur parmi l'institution garante de la langue française ? La Figaro suggère celui de Max Gallo, écrivain mort le 18 juillet 2017. "Il me semble que ce serait certes un beau symbole – et un honneur pour moi – si un fils d'immigrés italiens remplaçait un fils d'immigrés italiens dans la mission de protéger et servir leur patrie commune : la langue française", affirme Fabrice Luchini.