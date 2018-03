Jean-Marie Bigard annonce qu'il mettra fin à sa carrière d'humoriste après une ultime tournée

A 63 ans, l'humoriste a annoncé sur son site internet que la tournée de son nouveau spectacle, qui débute en septembre, serait sa dernière.

Admettons que vous soyez une chauve-souris fan de Jean-Marie Bigard et que vous vouliez le voir sur scène... Il vous faudra vous dépêcher. Dans un article publié sur son site internet, l'humoriste annonce : "ce sera mon dernier spectacle." A 63 ans, "il est temps que ça se termine", écrit-il.

Son producteur, David Hardit, l'a par ailleurs confirmé à 20 minutes, mercredi 21 mars. "Mais comme il a eu une longue carrière, on ne sait pas si on va arriver à tout condenser dans un seul spectacle, ce sera peut-être en une ou deux parties", a-t-il prévenu.

Les spectateurs voteront pour leurs sketchs préférés

Présenté comme un "best of", cette ultime tournée débutera en septembre 2018 et s'intitulera "Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie". Chaque soir, il proposera aux spectateurs de voter pour leurs sketchs préférés, s'assurant un spectacle différent à chaque représentation.