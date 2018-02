"J’ai dû attendre 15 ans d’analyses pour parler de mon rapport à mes parents" : Dany Boon revient sur ses origines sociales dans "La Ch'tite Famille"

Dix ans après "Bienvenue chez les Ch'tis", Dany Boon renoue avec ses racines nordistes dans son nouveau film, "La Ch'tite Famille", qui sort en salle mercredi. L'occasion pour l'acteur de revenir sur ses origines sociales.

Dans La Ch'tite Famille, Dany Boon interprète un célèbre designer parisien. Il incarne un homme qui cache ses origines modestes. Honteux, il gomme son accent du Nord. Mais on ne se débarrasse jamais de sa famille ni de son passé. Cette famille encombrante revient et bouscule la vie de ce personnage très snob. Les deux mondes vont se confronter et c'est de cette friction que les gags et les situations burlesques vont naître.

Présentation du film "La Ch'tite Famille" par Gilbert Chevalier

Dany Boon l'avoue lui-même. Il lui a fallu quelques années de psychanalyse pour aborder ce sujet très personnel et très délicat : "J’ai dû attendre 15 ans d’analyses, passé la cinquantaine, confie Dany Boon, pour parler de moi, de ma famille et de mon rapport à mes parents."

Cela parle du fait qu’on reste toujours les enfants de ses parents et que c’est important de garder ce lien, ne jamais oublier d’où on vientDany Boon, comédienfranceinfo

L'humour de Dany Boon est plein de tendresse. Il repose principalement sur les situations et les dialogues en Ch'ti. Outre Dany Boon, on retrouve dans ce film Line Renaud, Laurence Arné, Francois Berléand, Valérie Bonneton et Pierre Richard qui déchaîné dans une scène finale émouvante adresse un clin d'œil à Johnny Hallyday.