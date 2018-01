Italie : une mise en scène de "Carmen" fait débat

On connaissait Carmen ainsi depuis un siècle et demi : libre et flamboyante, morte assassinée par Don José, son amant violent. Cette saison, révolution sur la scène de l'opéra de Florence : Carmen ne meurt pas : c'est elle qui tue son agresseur. Dans un contexte de prise de conscience des violences contre les femmes, le final a été réécrit à la demande du directeur de l'opéra, gêné que l'on puisse applaudir le meurtre d'une femme. Les féministes applaudissent.

Un camp de Roms évacué dans les années 80

Certains puristes crient au sacrilège, opposés à l'idée de remodeler les classiques au goût du jour. Le lieu et l'époque de l'actno ont eux aussi été modifiés. Cette nouvelle adaptation se déroule, non pas à Séville, en Espagne, mais dans un camp de Roms évacué avec violence dans les années 80. Les artistes revendiquent ainsi leur totale liberté.

