Italie : quand les parmesans haut de gamme sont conservés au coffre-fort

Dans le nord de l'Italie, l'une des banques les plus réputées au monde est située au cœur d'une région agricole, près de Parme. On y trouve des bureaux d'une totale banalité, mais là-bas, pas de bijoux, pas d'or, ni de liasses de billets dans les coffres-forts. Ce sont des tonnes de parmesans labellisés qui y sont conservés.

Système d'alarme et caméras infrarouges

Les producteurs viennent discrètement y protéger leurs "lingots" de fromage haut de gamme, objets de braquages parfois musclés en Italie. Système d'alarme, caméras infrarouges, équipements antisismiques, France 2 vous emmène dans ce qu'on surnomme le "Fort Knox en parmesan". Ici les meules de parmesan se négocient entre 150 et 400 euros la pièce et pèsent entre 30 et 40 kilos. "La valeur totale du fromage qu'on a ici est estimée entre 120 et 130 millions d'euros", assure Roberto Frignani, directeur de la Banque CREDEM.

