Gâteaux cake design : du plaisir pour les yeux, pas pour l'estomac !

Le cake design, c'est surtout fait pour être joli. Mais la journaliste et YouTubeuse Lisa Beaujour a surtout voulu goûter l'une de ces pâtisseries tout en sucre venues des États-Unis. Parmi celles-ci, un gâteau confectionné à l'occasion du mariage à venir entre le prince Harry et Meghan Markle. Ce gâteau très détaillé a quand même nécessité 200 heures de travail et six personnes.

Des gâteaux très sucrés dont la consommation n'est pas recommandée

Après s'être fait conseiller de ne pas toucher à un petit arbuste en sucre, au risque de faire une crise de foie, Lisa Beaujour a tenté sa chance sur un autre stand. Plusieurs refus plus tard, elle finit par renoncer. "Et vous, vous préférez manger un éclair au chocolat ou un gâteau cake design ?", demande-t-elle à une visiteuse. La réponse est sans appel : victoire nette et sans bavure de l'éclair au chocolat.