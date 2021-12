Gastronomie : Hugo Roellinger, la passion bretonne consacrée par le Gault et Millau

Ses recettes sont un concentré d'iode et d'épice : le chef Hugo Roellinger a été sacré, lundi 29 novembre, cuisinier de l'année par le guide Gault et Millau... Ancien de la marine marchande, il s'est mis tard à la cuisine et défend aujourd'hui avec passion son goût de la Bretagne.