France Loisirs : 469 salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire

Dans la boutique France Loisirs de Montbeliard (Doubs), les clients sont stupéfaits d'apprendre la fermeture du club. "C'est une grosse déception. On a un enfant de quatre ans qui adore lire et ce magasin propose beaucoup de choix, du coup c'est un peu triste", témoigne un couple de clients réguliers. À l'origine de cette fermeture, un modèle de vente vieillissant face à des plateformes comme Amazon, et le confinement.

Une révolution dans le milieu de la lecture

C'est dans les années 1980 que France Loisirs a connu son apogée. Chaque abonné achetait au moins un livre par trimestre. Acheter chez France Loisirs signifiait se procurer un livre neuf mois après sa sortie officielle en librairie, mais la contrepartie se retrouvait dans le prix, baissé à 25 %. France Loisirs a été une vraie révolution dans le secteur de la lecture, permettant de l'ouvrir aux milieux populaires, ainsi qu'aux enfants, et aux personnes ayant peu de moyens, comme les étudiants.