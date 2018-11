Feuilleton : dans les cuisines de l'Histoire (2/5)

Tout au long de la semaine, France 2 vous emmène sur les traces de notre alimentation à travers l'Histoire. Mardi 13 novembre, direction le Mercantour (Alpes-Maritimes) où Patrice Méniel et son équipe d'étudiants en archéologie s'activent. "Il se trouve que dans tout le sud-est de la France, ou de la Gaule, on est dans un terroir qui est largement dominé par la consommation du mouton et de la chèvre", explique Patrice Méniel.

Les Gaulois pratiquaient-ils l'anthropophagie ?

Sur place, ils sont une dizaine à travailler chaque jour sur ce site de moins d'un hectare où vivait une centaine de Gaulois. L'archéologie est d'abord un métier physique. Il faut creuser patiemment minutieusement pour sortir un à un des vestiges sans les abîmer. Patrice Méniel partage le chantier avec Franck Suméra, lui aussi archéologue. Ce dernier a fait une découverte surprenante : les Gaulois pratiquaient peut-être l'anthropophagie. "On a sur ce site énormément de restes humains qui vont du cru au cuit", explique-t-il. Une chose est sûre, peu à peu, les entrailles de la forteresse révèlent leurs secrets, même s'il reste encore bien des mystères.

