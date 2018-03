Feuilleton : artisans aux mains d\'argent (1/5)

Ils travaillent le métal, le soudent, le coupent, le gravent ou le frappent. À Berlin (Allemagne), la fonderie de bronze Noack est à la fois un atelier d'artistes, l'antichambre d'une galerie et une entreprise. Dans son domaine, c'est une des plus réputées du monde. Le four entre en fusion dans les fours. Il faut atteindre la bonne température avant que le métal soit coulé dans un moule. Le geste doit être précis pour ne pas qu'il se craque.

Un travail d'orfèvre

Les artisans viennent de couler une pièce pour un sculpteur mondialement connu. Depuis plus d'un siècle, la fonderie Noack travaille avec les plus grands. C'est une référence, à Berlin elle a imprimé sa marque. Les ours qui récompensent les meilleurs films de la Berlinale et le quadrige qui trône au sommet de la Porte de Brandebourg, c'est elle. La fonderie ne dévoile pas le prix de ce travaille d'orfèvre, comme les artistes elle préfère garder une part de mystère.