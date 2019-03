Feuilleton : à l'ombre des jardins (5/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans l'est de la Chine, Suzhou est réputée pour être l'une des plus anciennes villes du pays. Elle compte une soixantaine de jardins traditionnels, dont neuf sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. À chaque angle, le promeneur doit voir une peinture dans laquelle sont toujours présents quatre éléments naturels. Pavillons, plantes, eau et roche forment un équilibre ensemble. Une harmonie parfaite est la préoccupation première des paysagistes chinois qui ont dessiné ces jardins.

L'incarnation du raffinement chinois

Dans le jardin baptisé "La forêt du lion", les rochers qui le parsèment sont censés représenter des fauves. Pour les voir, il faut faire appel à son imagination. Conçu entre le XIe et le XVIIIe siècle, cet écrin incarne le raffinement de la culture traditionnelle chinoise. À l'origine, des fonctionnaires riches et instruits étaient à la recherche de lieux paisibles pour leur retraite, loin des affaires du monde.