Festival de Cannes : une journée avec les chasseurs de stars

Chaque jour, c'est le même scénario : des escabeaux vides et une foule qui attend juste de l'autre côté. Elle, c'est Martine, 70 ans, dont 24 de festival. C'est une passionnée de cinéma et de photo. Alors, qu'importe ces heures de fouille et d'attente, l'essentiel étant de retrouver chaque jour sa place. Et c'est parti pour cette toute première montée des marches, sans doute l'une des plus glamour du festival. Au beau milieu de ses acolytes, Martine, qui ne ménage pas sa peine. Une peine largement récompensée par quelques clichés obtenus.

Un quart de siècle de cinéma

Nous voici chez notre photographe, au nord de Cannes (Alpes-Maritimes). Comme chaque lundi de tapis rouge, c'est l'état des lieux. C'est qu'elle a quelques pépites, Martine. Un quart de siècle de cinéma. 10 heures du matin : il est temps pour Martine retrouver la Croisette, ses stars et sa passion du septième art.

