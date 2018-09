Environnement : pollution aux îles Chausey

C'est un petit paradis situé à une vingtaine de kilomètres de Granville (Manche) et de la baie du Mont-Saint-Michel : Chausey, archipel de 52 îlots à marée haute et 365 à marée basse. Un site classé Natura 2000 et un refuge pour quelque 200 espèces d'oiseaux. Récemment, des analyses de l'eau ont révélé des traces de bactéries de type Escherichia coli, d'origine fécale. Une information confirmée par le conservatoire du littoral, qui gère l'archipel. Comment ces bactéries se sont-elles retrouvées dans un endroit où il n'y a pas d'élevage d'animaux ? Une situation qui inquiète la quarantaine de producteurs de moules, d'huîtres et autres palourdes de l'archipel. Franck Lemonnier en fait partie. Il a décidé de porter plainte contre X pour pollution après avoir constaté une mortalité de ses coquillages.

La vidange en mer des vedettes au cœur des soupçons

Alors, la pollution pourrait-elle venir de la terre ? À côté des bateaux de plaisance, les trois vedettes qui assurent la liaison avec Granville débarquent chaque année en moyenne 170 000 personnes sur l'île principale. Une île dotée d'équipements sanitaires sommaires. Le propriétaire de cette compagnie maritime privée nous avoue qu'il procède à la vidange des toilettes de ses navires en mer, car le port de Granville n'est pas équipé de points collecte des eaux usées. Le conseil régional de Normandie, préoccupé par la situation, a demandé l'organisation d'une table ronde entre tous les acteurs. Les îles Chausey aspirent à retrouver au plus vite le repos et la beauté qui ont fait leur réputation

Le JT

Les autres sujets du JT