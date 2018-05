Enchères : vente des chefs-d'œuvre de la famille Rockefeller

La vente aux enchères des chefs-d’œuvre de la famille Rockefeller, débutée à New York (États-Unis) le 8 mai, atteint déjà des records. 102 millions de dollars ont été déboursés pour un Picasso, 75 millions de dollars pour un Monet, 71,5 millions de dollars pour un Matisse. Cette vente exceptionnelle a eu lieu chez Christie's et concerne toute la collection de David Rockefeller.

"La vente de charité la plus importante de l'histoire"

Cette collection est sur le point d'être entièrement dispersée aux quatre coins du monde. "C'est une vente extraordinaire, car chaque œuvre est la plus belle dans son style. Mais c'est aussi la vente de charité la plus importante de l'histoire", commente Jonathan Rendell, vice-président de Christie's USA. Les plus de 1 600 pièces s'apprêtent à être vendues durant les deux jours d'enchères qui restent, ce soir et demain soir. Rien qu'avec la vente d'hier, on a déjà dépassé l'estimation totale prévue de 600 millions de dollars au profit de différentes associations caritatives.

