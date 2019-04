Disney : l'héritière dénonce le salaire du patron

La petite-nièce de Walt Disney, le créateur de Mickey, s'en est prise durement à l'actuel patron groupe, qui gagne 1 424 fois plus que le salaire moyen chez Disney. "C'est abusif, ce ratio est insensé, a expliqué Abigail Disney. J'aime beaucoup Bob Iger, c'est quelqu'un de bien, mais il s'autorise à prendre la direction que tout le monde prend, celle de Wall Street." Bob Iger a touché 65 millions de dollars en 2018, quand tous les salariés de Disney ne touchent pas encore 15 dollars de l'heure, considérés comme un minimum.

Des revenus indexés sur les résultats de Disney

L'héritière Disney n'a aucune fonction dans le groupe, elle réalise des films et estime avoir consacré 71 millions de dollars, soit 14% de sa fortune, aux plus défavorisés par le biais de sa fondation. Les revenus de Bob Iger, eux, sont indexés sur les excellents résultats de Disney. Depuis son arrivée en 2005, le titre Disney, en bourse, a presque été multiplié par six.

Le JT

Les autres sujets du JT