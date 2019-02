DIRECT. César 2019 : le cinéma français décerne ses récompenses

Ce qu'il faut savoir

Qui seront les grands vainqueurs des César 2019? Le Grand bain et Jusqu'à la garde, nommés chacun dix fois, font figure de favoris pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français, décernées vendredi 22 février soir. Suivez et commentez cette soirée en direct sur franceinfo.

Pour le César du meilleur film, Le Grand bain, comédie sociale à succès de Gilles Lellouche dans l'esprit de The Full Monty, et Jusqu'à la garde, premier long métrage de Xavier Legrand et film choc sur les violences conjugales, ne sont pas les seuls prétendants sérieux. Face à eux, le western franco-américain de Jacques Audiard Les Frères Sisters (nommé neuf fois), le film sur l'adoption Pupille de Jeanne Herry (sept nominations) ou encore La Douleur d'Emmanuel Finkiel (huit nominations) pourraient créer la surprise.

Le César de la meilleure réalisation sera disputé par Gilles Lellouche, Xavier Legrand, Jacques Audiard, mais aussi par Pierre Salvadori (En liberté !) et Alex Lutz (Guy).



Du côté des acteurs, Denis Ménochet en père menaçant dans Jusqu'à la garde fait partie des favoris pour succéder à Swann Arlaud. Mais il pourrait se faire voler la vedette par le bluffant Alex Lutz, méconnaissable en star de la chanson vieillissante dans Guy, Romain Duris en syndicaliste et père quitté par sa femme dans Nos batailles ou Vincent Lacoste en jeune homme forcé à grandir quand sa soeur meurt dans Amanda.



Chez les actrices, Elodie Bouchez en candidate à l'adoption dans Pupille, Mélanie Thierry dans le rôle de Marguerite Duras dans La Douleur ou encore Léa Drucker en mère apeurée devant son ex-conjoint violent dans Jusqu'à la garde pourraient repartir avec un trophée.



Chez les espoirs, l'actrice Ophélie Bau (Mektoub my love : canto uno) pourrait notamment l'emporter chez les filles, tandis qu'Anthony Bajon (La Prière), Dylan Robert (Shéhérazade) ou William Lebghil (Première année), entre autres, s'affronteront pour le titre d'espoir masculin. Quatre acteurs du Grand bain (Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Virginie Efira et Leïla Bekhti) sont, eux, cités pour les César du meilleur second rôle.



Un "César des lycéens" sera remis pour la première fois, cette année, récompensant leur film préféré. Attribué par 2.000 élèves de terminale, il sera annoncé le 25 février. Un César d'honneur sera par ailleurs remis à l'acteur américain de légende Robert Redford, 82 ans.