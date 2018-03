"Deutsch-les-Landes" : la première série française d'Amazon recherche 700 figurants (dont des surfeurs)

Dépêchez-vous, le tournage de la série doit commencer le 3 avril.

Envie d'affronter les vagues de Lacanau, en Gironde, tout en étant rémunéré ? Amazon a peut-être de quoi vous occuper dans les prochaines semaines. Le 3 avril, le géant du net lance le tournage de sa première série franco-allemande "Deutsch-les-Landes". Dans ce cadre, la directrice de casting cherche quelque 700 figurants hommes et femmes pour jouer aux côtés de Sylvie Testud et Marie Anne Chazel.

Dans le détail, la société de production recherche des hommes et des femmes de tout âge, des hommes et des femmes de 30 à 60 ans qui devront incarner des cadres à Bordeaux et Saint-Selve, et enfin, des jeunes surfeurs de plus de 20 ans disponibles à Lacanau début mai et début juin, comme l'a remarqué le HuffPost.

Diffusion fin 2018

Pour faire décoller son service de streaming Prime Video, encore peu connu en France, le géant américain du e-commerce Amazon mise sur cette première série locale. Aux manettes côté français, on retrouve les auteurs Alexandre Charlot et Franck Magnier, scénaristes de "Bienvenue chez les Ch'tis" et anciens des "Guignols" sur Canal+ et à la réalisation Denis Dercourt ("En équilibre").

La série dispose d'un budget de 6 millions d'euros selon Les Echos, montant non confirmé par Amazon. La diffusion sur Prime Video est prévue au dernier trimestre 2018.