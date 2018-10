Derrière l'image : la femme qui symbolisait la grande dépression américaine

Florence Thomson est une mère jetée sur les routes avec ses enfants pendant la crise américaine de 1929. Cette photo, prise à l'époque, est le symbole de la grande dépression. Dans les yeux de cette femme de 32 ans, on perçoit la dureté de la vie. Elle vient d'allaiter son bébé tandis que les deux autres petits cachent leur regard à l'objectif. La famille a posé ses affaires sur le bord d'une route californienne. Une toile leur sert d'abri et deux valises contiennent leurs maigres biens. Florence Thomson et son mari élèvent alors sept enfants et vont de ville en ville pour chercher du travail, comme des millions d'Américains.

La Mona Lisa américaine

Quarante-trois ans plus tard, le 30 octobre 1979, elle va raconter cette époque terrible à la télévision. "Je pesais à peine 45 kilos. Je remplissais des sacs de coton que je n'avais pas la force de soulever", raconte-t-elle alors. L'auteur de la photo s'appelle Dorothea Lange. De 1935 à 1941, elle parcourt les États-Unis, engagée par le gouvernement fédéral pour photographier les victimes de la crise. Le portrait de Florence Thomson a été surnommé la Mona Lisa américaine. La mère de famille, elle, a été mécontente que son visage serve à représenter la misère.

