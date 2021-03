Delivreznoo : le site pour faire appel à des artistes à domicile

Davy Kilembe est livreur de chansons. Le chanteur de Perpignan, privé de concerts à cause de la pandémie, se déplace à domicile pour enfin retrouver un public. “C’est une façon positive de s’adapter à la situation que l’on vit, c’est un rebond, un rebond lumineux”, explique le musicien. La prestation, délivrée à partir de 5 euros, est réservée sur le site Delivreznoo. Il suffit de choisir un créneau horaire pour qu’un chanteur se présente. “On a entendu qu’il pouvait faire une prestation à domicile et on a trouvé ça super, surtout pour les personnes âgées, qui sont vraiment isolées en ce moment, et ça leur a permis d’apporter un peu de gaieté dans leur maison”, estime Nathalie Lasson, cliente Delivreznoo.

Un rôle social retrouvé

Le concept a été inventé par une salle de concert toulousaine, Le Bijou. Une aubaine pour ces artistes lassés des concerts virtuels. “Je fais partie de ceux qui pensent que les artistes, la culture, ont un rôle social, et là on est dans notre rôle social, et ça nous permet de redonner du sens à ce qu’on fait”, résume le chanteur.