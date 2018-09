Découverte : la vallée des Merveilles en 3D

De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Leur mission : faire rentrer la vallée des Merveilles et ses gravures rupestres, dans le Mercantour, soit 14 km², en 3D, dans une tablette 15 pouces. Une fois géolocalisés, le site et les gravures sont mitraillés. Pour plus de précision, il faut plus de 300 clichés. Quelques heures avant, un ULM avait déjà réalisé des photos en altitude. Maintenant, c'est au drone de prendre le relai pour offrir une troisième source d'image à 20 mètres du sol.

La nature en réalité virtuelle

Un premier assemblage permet de valider la mission, mais il faudra plus d'une semaine de calculs à l'ordinateur pour modéliser le site en 3D. L'objectif est d'offrir une nouvelle scénographie au musée des Merveilles de Tende (Alpes-Maritimes). D'ici la fin de l'année, le public pourra virtuellement déambuler dans la vallée des Merveilles. 5 000 ans après leur réalisation, le site et ses gravures rupestres rentrent dans une nouvelle ère.

