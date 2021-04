Déconfinement : réouverture des lieux culturels le 19 mai

Le retour à la vie d’avant dans les lieux culturels ou sportifs se profile doucement, mais sûrement. Dans une salle d’escalade, il y a 70 sportifs de haut niveau par jour au lieu de 700 habituellement. Le gérant de la salle d’escalade se réjouit de la réouverture des salles de sports le 9 juin.



Le couvre-feu sera totalement levé le 30 juin

En mai, contrairement au proverbe, il n’est pas possible de faire tout ce qu’il nous plaît. Le couvre-feu sera décalé progressivement : 21 heures d’abord, puis 23 heures. Il sera totalement levé le 30 juin. Aller au cinéma à partir du cinéma sera possible. Dans un établissement parisien, sur les 100 sièges d’une salle par exemple, seuls 35 pourront être occupés. C’est un soulagement pour Éric Jolivalt, le programmateur de Dulac cinéma à Paris : "On est très content, ça fait plus de 6 mois qu’on est à l’arrêt, cette réouverture on en rêve".