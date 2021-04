Déconfinement : l'exécutif affine un calendrier de réouverture

Trois semaines après l'annonce du troisième confinement par Emmanuel Macron, l'Elysée a affiné un calendrier de réouverture en Conseil de défense sanitaire mercredi 21 avril. A partir du lundi 3 mai, la limitation de circulation au-delà de 10 km devrait être levée. Les déplacements inter-régionaux devraient donc pouvoir reprendre. Un soulagement pour de nombreux Parisiens, qui envisagent déjà des projets. "Peut-être partir en week-end, donc des perspectives sympas. Et en plus il fait beau, donc on va enfin pouvoir bouger", fait remarquer une passante mercredi matin.

Les terrasses rouvertes mi-mai

Une autre date a été avancée par l'exécutif : la mi-mai pour la réouverture des terrasses, aux alentours du pont de l'Ascension. Les professionnels du secteur insistent pour pouvoir à nouveau accueillir les clients avant ce week-end prolongé. En plus des terrasses, les lieux de culture comme les musées et peut-être les cinémas pourraient rouvrir à cette date. L'exécutif prévoit l'instauration d'une jauge.