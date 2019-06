Danse : Anna Wintour, juge d'un concours de voguing à New York

Connaissez-vous le voguing ? Non, son origine ne vient pas de Madonna et de sa célèbre chanson Vogue, sortie en 1990. Mais bien d'une contre-culture homosexuelle où la danse et la parodie se mélangent. La danse imite la gestuelle des mannequins qui prennent la pause sur les podiums. Elle est née dans le quartier new-yorkais de Harlem dans les années 60 au sein de la communauté homosexuelle afro-américaine et latino.

Un événement qui a lieu pendant le mois des fiertés gay

Un événement de voguing avait justement lieu devant le Met de New York (États-Unis). "C'était génial. C'était une chose merveilleuse à faire que d'attirer l'attention sur le musée durant le mois des fiertés gay", se réjouit Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, à l'initiative du projet. Pour vous initier au voguing, vous pouvez entre autres regarder le documentaire Paris is burning de Jennie Livingston.