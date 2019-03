Cinéma : "Du miel plein la tête", un film sur la maladie d'Alzheimer

Une petite fille demande : "quel effet ça de tout oublier ?". Une personne âgée lui répond : "C'est comme si on avait du miel plein la tête". Cette personne âgée, c'est Amadeus, et dans sa tête, rien ne va plus : sa famille doit se rendre à l'évidence, le vieil homme souffre de la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'il perd son épouse et se retrouve livré à lui-même, son fils décide de l'accueillir chez lui.

Entre drame et comédie

Ce film, c'est l'histoire d'une petite fille qui aime son grand-père, d'un couple qui se ressoude dans l'adversité. L'histoire balance entre le drame et la comédie et elle trouvera un écho chez tous ceux qui ont déjà été confrontés à cette maladie, de près comme de loin. Du miel plein la tête est une adaptation d'un film allemand qui avait conquis 7 millions de spectateurs en 2014. Une histoire qui réserve de beaux moments de tendresse.

Le JT

Les autres sujets du JT