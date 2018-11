Bernardo Bertolucci : le dernier empereur italien

Bernardo Bertolucci était l'un des derniers géants du cinéma italien. Il est décédé, lundi 26 novembre, à l'âge de 77 ans. Mais de ce cinéaste italien, aux 18 films et aux neuf oscars, on retiendra surtout le parfum de scandale. En 1972, le film Dernier tango à Paris, la rencontre très charnelle entre un Marlon Brando au sommet de sa gloire et une jeune actrice de 19 ans, Maria Schneider. Le tournage est sulfureux, le scénario immoral. Ce film sera pour Maria Schneider une épreuve dont elle ne se remettra jamais, à cause d'une scène de sodomie qu'elle a subie sans avoir été mise au courant.

"Le Dernier Empereur", le film aux 9 oscars

Après le scandale, Bernardo Bertolucci va enchaîner les tournages, jusqu'au succès retentissant du film aux neuf oscars, Le Dernier Empereur. Il fut l'un des derniers empereurs du cinéma européen.

