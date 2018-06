Australie : un artiste s'enterre vivant sous une route passante

L'avenue Macquarie est l'un des axes qui accueillent le plus de trafic à Hobart (Australie). Et c'est sous celle-ci que Mike Parr a décidé de s'enterrer. A l'occasion du festival artistique Dark Mofo, l'artiste australien s'est enfermé dans un trou creusé sous le bitume, jeudi 14 juin. L'homme, âgé de 73 ans comme le rapporte le Guardian (en anglais), devrait rester dans sa boîte d'acier pendant trois jours. La performance, appelée "Sous le bitume, l'artiste", prendra fin dimanche, 21 heures (15 heures, heure de Paris).

De nombreuses personnes ont assisté, jeudi, à la mise en place de la boîte et à l'entrée de l'artiste dans cet espace confiné de 4,5 mètres de long, 1,7 mètre de large et 2,2 mètres de haut.

Onlookers have taken up any vantage spot that can find to watch Mike Parr be buried under Hobart’s Macquarie Street @Dark_Mofo #Hobart pic.twitter.com/NWkJEzSECU