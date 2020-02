VIDEO. Qui est Bryan Stevenson, celui qui a consacré sa vie à la défense des Afro-Américains ?

"Mon arrière-grand-père était esclave et devait croire en une liberté qu'il n'avait jamais connue. Mes grands-parents ont été terrorisés par le lynchage et devaient croire en une sécurité qu’ils n'avaient jamais obtenue." Bryan Stevenson a permis de sauver plus de 135 prisonniers du couloir de la mort. L'histoire du premier cas qu'il a défendu est aujourd'hui portée à l'écran dans "La Voie de la justice", avec Michael B. Jordan dans le rôle de l'avocat. Jamie Foxx incarne Walter McMillian, reconnu coupable à tort en 1988 du meurtre d'une femme blanche en Alabama. Le tribunal ordonne, adjuge et décrète que Walter McMillian soit condamné à mort par électrocution. "Quand on voit ce genre d'erreurs, on ne peut pas se permettre de tuer. C'est l'une des raisons qui me portent à croire que nous devrions abolir la peine de mort", commente Bryan Stevenson.

Des années de combat

Avocat, auteur, militant, Bryan Stevenson se bat pendant des dizaines d'années pour représenter, lors de procès, les Afro-Américains, en créant des mémorials. "Nous devons rétablir leurs droits. Nous devons faire en sorte que leur dignité soit considérée et réelle", estime l'avocat.

Aujourd'hui, Bryan Stevenson poursuit son travail avec son organisation Equal Justice Initiative, le Mémorial national pour la paix et le Legacy Museum à Montgomery, en Alabama. Pour Bryan Stevenson, "c'est une joie inestimable, une joie incomparable quand quelqu'un peut retrouver sa liberté et reprendre sa vie, retrouver sa famille et ses proches."