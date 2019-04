Vidéo. L'impressionnant porte-avions américain USS John C.Stennis est à Marseille

Les chiffres donnent le tournis : 333 mètres de long, 74 mètres de haut, plus de 6000 personnes à bord, l'USS John C.Stennis impressionne. Et il y a de quoi ! Il mesure près de 100 mètres de plus que notre porte-avion le Charles de Gaulle et peut accueillir le double d'équipage.

Une ville sur l'eau

Avec plus de 6200 femmes et hommes d'équipage à bord, le navire ressemble à une petite ville, où plutôt à une fourmillère en perpétuelle activité. "Ici, tout le monde a un travail spécifique" explique Jessica Anderson, officier de presse du porte-avion. "On est sur le bateau depuis le mois d'octobre et on a tous des activités variées. Il y a les pilotes, les marins, ceux qui s'occupent de la navigation, ceux qui travaillent en cuisine, ou encore les médecins". Le navire de guerre américain revient d'une mission de plusieurs mois dans le Golfe Persique et fait une halte de 5 jours à Marseille pour être ravitaillé. Il repartira le mercredi 1er mai vers les Etats-Unis, en Virginie.