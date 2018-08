VIDEO. Aux États-Unis, des cartables pare-balles pour protéger les écoliers

"S’ils rentrent dans ta classe avec des armes, tu mets ton sac et ça va arrêter les balles." Pour ce père américain, pas question de lésiner sur la sécurité de sa fille. Les élèves se font tellement tirer dessus dans leurs écoles qu’il existe maintenant des sacs à dos pare-balles. Avec leurs empiècements en kevlar, ces sacs à dos combinés à un gilet peuvent arrêter les balles.

Des entreprises produisent massivement cet accessoire d’un nouveau genre. "Le produit a été conçu pour le marché américain, pas pour le marché latino-américain", précise l’employé d’une société colombienne qui produit des sacs à dos pare-balles de plusieurs modèles et coloris.

Une fusillade par semaine

Les fusillades dans les écoles représentent un véritable enjeu de société qui peine à trouver des solutions viables entre la sécurité des écoles et le contrôle des armes à feu. Pour le sénateur républicain Marco Rubio, il faudrait "fournir à tous les entraînements adéquats : aux administrateurs, aux professeurs et même aux élèves, afin de pouvoir identifier les menaces et les signaler."

Aux États-Unis, on estime qu’il y a, en moyenne, une fusillade par semaine en milieu scolaire.