Union européenne : vers une autonomie militaire en Europe ?

L'Union européenne n'a pas d'armée, mais elle déploie déjà des troupes pour des missions spécifiques. Six opérations militaires sont en cours, en Libye, République centrafricaine, au Mali, en Somalie, et en Bosnie. Près de 3 000 hommes sont mobilisés. L'Europe s'est dotée en 2007 de deux groupements tactiques, appelés "battle group"; de 1 500 hommes mobilisables en moins de dix jours, mais qui n'ont jamais pu être déployés.

Tous les pays membres ne sont pas d'accord

Les 27 membres de l'Union n'ont en effet jamais réussi à s'entendre pour utiliser ces "battle group". Sur quatre tentatives, la mission a été refusée quatre fois. C'est pour cela que la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula Van der Leyen, a appelé mercredi 15 septembre à renforcer l'autonomie militaire de l'UE. Certains pays sont pour une "Union de la défense", comme la France, l'Espagne ou la Grèce, d'autres sont plus nuancés, comme l'Allemagne ou l'Italie. D'autres, enfin, sont réticents, comme la Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est attaché à l'OTAN, l'alliance transatlantique.