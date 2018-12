Tchad : Emmanuel Macron réveillonne avec les militaires de l'opération Barkhane

Emmanuel Macron réveillonne samedi 22 décembre au Tchad aux côtés des quelque 1 000 soldats français de l'opération Barkhane présents sur place. Pour l'occasion, le chef de l'État s'est déplacé avec le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Sur place, "les militaires sont plutôt honorés de recevoir le président de la République autour d'un repas de Noël qui s'annonce d'ailleurs grandiose", rapporte le journaliste de France 2 Jean-Baptiste Marteau.

Entre Emmanuel Macron et l'armée, c'est une histoire faite de hauts et de bas depuis un an et demi. "De bas bien sûr, avec le limogeage du général Pierre de Villiers l'année dernière et puis de hauts, avec le budget de la Défense qui devrait augmenter dans les années à venir. Et puis, cette désormais traditionnelle visite présidentielle aux troupes juste avant Noël", détaille le journaliste. Avant d'ajouter qu'"au-delà de cette opération séduction, Emmanuel Macron devrait quand même réaffirmer la présence française au Sahel et encore dans la zone syrienne, alors que Donald Trump vient d'annoncer l'inverse".

