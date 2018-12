Syrie : Une offensive turque contre les Kurdes est-elle imminente ?

La Turquie prépare son offensive contre les forces kurdes de Syrie. En direct de la région, le journaliste Franck Genauzeau fait le point sur la situation : "S’il y a une offensive dans la région les jours qui viennent, elle devrait être limitée dans un premier temps. Si le président turc a désormais les mains libres, il va devoir se montrer patient, attendre par exemple que le retrait des troupes américaines de Syrie soit effectif. Le Pentagone n'a pas précisé pour le moment son calendrier."

Rapprochement avec le pouvoir syrien

"Dans le même temps, les autorités turques vont accentuer leur pression et leur menace sur les alliés occidentaux des combattants kurdes. Le but : les isoler davantage des combattants kurdes qui cherchent de nouveaux protecteurs. Ils auraient déjà amorcé un rapprochement avec le pouvoir syrien et l'armée de Bachar Al-Assad", conclut-il.