Sous-marins : Paris durcit le ton

Face à cet incident diplomatique sans précédent, la France durcit le ton et a décidé de rappeler ses ambassadeurs à Washington et Cambera. "Ce n’était pas un contrat ordinaire, c’était un contrat de souveraineté et de partenariat", a déclaré Jean-Pierre Thébault, ambassadeur de France en Australie à la radio australienne, peu de temps avant son départ du pays. Une rupture de contrat considérée par Paris comme une trahison, d’une part. D’autre part, cette intrusion américaine dans ce dossier aurait été réalisée pour empêcher l’expansion de la Chine dans la zone indo-pacifique.

Une rencontre Etats-Unis - France

Selon Pascal Boniface, le directeur de l’Institut de relations Internationales et Stratégiques (IRIS), cet incident doit renforcer l’autonomie stratégique européenne vis-à-vis des Etats-Unis. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et Anthony Blinken, secrétaire d’état américain vont se rencontrer la semaine prochaine à New York pour le grand rendez-vous annuel de l’ONU pour tenter de trouver une issue favorable à cette crise diplomatique.