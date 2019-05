Soldats tués : le témoignage poignant de la compagne de Cédric de Pierrepont

Un hommage national sera rendu aux deux soldats morts lors d'une opération militaire au Burkina Faso qui a permis de libérer les deux otages français enlevés le 1er mai dernier au Bénin. La compagne de Cédric de Pierrepont, 33 ans, a confié son immense tristesse au micro de France 3. "C'était l'homme parfait. Il était très généreux, très affectueux, très famille. Il aimait la vie, il aimait profiter de tout", témoigne, en larmes, Florence Charton.

"On sait que c'est risqué"

Elle souligne également "les valeurs exceptionnelles" de Cédric de Pierrepont. "Quelqu'un de très humble, de très grand. C'était mon homme, un homme parfait", poursuit la jeune femme, au micro de France 3. Quant aux risques du métier de militaire, Florence Charton les connaissait très bien. "C'était le job. Ils sont préparés pour ça, ils s'entraînent tous les jours pour ça, c'est en eux, voilà. Je sais que si c'est à refaire, il le referait. On sait que c'est risqué, on sait qu'ils font des métiers dangereux. On est préparés à les attendre, à ce qu'ils ne soient pas là, mais on n'est jamais préparés à ce qu'ils ne rentrent jamais".